- Puternicul turneu de rugby al emisferei de sud, Rugby Championship, va debuta anul acesta pe 14 august si va dura pana la inceputul lunii octombrie, a anuntat Federatia regionala SANZAAR, care reuneste Noua Zeelanda, Africa de Sud, Australia si Argentina. In prima etapa, Africa de Sud, campioana…

- Noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic a intrat in vigoare de la miezul noptii, dupa ce a fost aprobata, joi, de Comitetul Natiomal pentru Situatii de Urgenta. Multe dintre destinatiile preferate de romani au intrat pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei. In aceasta situatie…

- Honduras a reușit sa învinga Noua Zeelanda, scor 3-2, în a doua partida a celor doua echipe la turneul de fotbal de la JO Tokyo. România se menține pe primul loc în grupa, înaintea partidei de duminica cu Coreea de Sud. Honduras a câștigat duminica, scor 3-2,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat azi, 1 iulie, hotararea privind actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic. Zona rosie Seychelles, Mongolia, Namibia, Uruguay, Columbia, Argentina, Oman, Maldive, Kuweit, Brazilia, Suriname, Saint…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, vineri, lista tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. „Se aproba clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, vineri, lista tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. ''Se aproba clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din…

- Aproximativ 150 de militari din toate categoriile de forte ale Armatei Romaniei vor participa la exercitiul de comandament DEFENDER Europe 2021 CAX/CPX, a anuntat, joi, Ministerul Apararii Nationale. "Un contingent de aproximativ 150 de militari din toate categoriile de forte ale Armatei…

- Varianta de coronavirus detectata pentru prima data in India a fost semnalata oficial in 53 de teritorii, a anuntat miercuri intr-un raport Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform Agerpres. OMS a primit, de asemenea, informatii din surse neoficiale potrivit carora varianta B.1.617 a fost identificata…