Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, a explicat cum va decurge votul pe data de 9 iunie 2024. Fiecare alegator va primi cate cinci buletine de vot, o ștampila și va avea la dispoziție o tușiera. „In ceea ce ii privește pe cetațenii din Romania care iși exercita dreptul…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat marti ca 18.025.324 de alegatori, din care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost inscrisi in Registrul electoral la alegerile din 9 iunie. El a precizat ca cel mai tanar candidat are putin peste 23 de…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat marti ca 18.025.324 de alegatori, din care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost inscrisi in Registrul electoral la alegerile din 9 iunie. El a precizat ca cel mai tanar candidat are putin peste 23 de…

- Campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie incepe vineri, 10 mai, și se va incheia pe 8 iunie, la ora 7.00. 2024 este primul an in care toate alegerile au loc in același an. Alegerile locale și cele parlamentare se organizeaza o data la patru ani, in timp ce scrutinele…

- Fostul primar al localitatii Viisoara arestat 30 de zile ca ar fi violat o tanara de 16 ani, vecina cu el, a fost eliberat la cateva zile dupa sentința, spre uimirea tuturor tuturor. Desi in urma audierilor, actualul consilier local, a fost arestat pentru 30 de zile, in cele din urma a fost eliberat…

- Paisprezece prefecti si 11 subprefecti au fost eliberati din functii de Guvern pentru a putea candida la alegerile locale din 9 iunie. Printre acestia se numara si prefectul Capitalei, Rares Hopinca. ”Este vorba de 14 prefecti si de 11 subprefecti. Va aduc aminte si contextul in care vine aceasta serie…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a desemnat vineri, prin tragere la sorti, pe cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale din luna iunie. Conform rezultatelor tragerii la sorti, cei sapte judecatori sunt: Gheorghe Liviu Zidaru…