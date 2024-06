Români chemați din nou la urne astăzi. Localitățile în care alegerile locale sunt reluate Alegerile locale au fost reluate, duminica, in doua comune din județele Mureș și Alba, dupa ce, pe 9 iunie, candidații au inregistrat numar egal de voturi. Astfel, comunele in care se deruleaza alegeri sunt: Chețani (jud. Mureș) și Poșaga (jud. Alba). Sectiile de votare s-au deschis la ora 07:00 si se vor inchide la ora […] The post Romani chemați din nou la urne astazi. Localitațile in care alegerile locale sunt reluate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

