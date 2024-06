ALEGERI 2024. Prezența la vot, ușor mai mare față de scrutinele precedente Prezenta la vot la alegerile europarlamentare, la nivel national, a fost la ora 16.00 de 32,36%, iar la alegerile locale 31,8%, conform datelor oficiale anuntate de BEC. Prezența se menține ușor mai ridicata fața de scrutinele precedente. Astfel, la alegerile europarlamentare din 2019, la aceeasi ora, prezenta era 31.29 %, iar la alegerile locale din […] The post ALEGERI 2024. Prezența la vot, ușor mai mare fața de scrutinele precedente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

