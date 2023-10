Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Șoferul de 24 de ani care a provocat aseara un grav accident de circulație pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, soldat cu doi morți, a fost arestat preventiv at Info real.

- Tanarul in varsta de 24 de ani care a provocat accidentul de la ieșire din Gherla, in care un barbat și o femeie din Dej și-au pierdut viața, a fost arestat preventiv. ”In aceasta dupa-amiaza, tanarul de 24 de ani a fost prezentat magistraților Judecatoriei Dej cu propunere de luare a unei masuri preventive,…

- Accident teribil, sambata seara, pe un drum national. Doi soți au murit pe loc, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit frontal cu un alt autoturism condus de un sofer de 24 de ani. Tanarul, care s-a urcat baut la volan, a intrat intr-o depasire periculoasa, iar la un moment dat, din cauza vitezei…

- Eduard Norbert, șoferul din Alba care a ucis trei tineri intr-un grav accident rutier pe DN 1 a fost ARESTAT PREVENTIV Palko Eduard Norbert, șoferul de 19 ani din Alba, care s-a urcat beat la volan și a spulberat trei tineri care mergeau pe DN1, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Duminica…

- Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit miercuri pentru efectuarea de verificari, ca urmare a unui accident rutier, produs pe Drumul Județean 172G, in Livezile. Conform IPJ Bistrița-Nasaud, din primele date, un tanar de 21 de ani, din Livezile, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Livezile…

- Duminica la amiaza, in jurul orei 12.30, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs pe DN1C, in localitatea Nima. Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 68 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in județul…