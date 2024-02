Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a comunicatului din data de 16 februarie a.c., privind accidentul de circulație, produs pe Calea București, din municipiul Brașov, polițiștii revin cu detalii. Oamenii legii precizeaza ca barbatul, de 29 de ani, din aceeași localitate, in baza probatoriului administrat dexpolițisti, a fost reținut…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe Judecatoria Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 29 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. El a ajuns in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- Un doljean a fost reținut, aseara, de polițiștii din Calafat, pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere. Un tanar de 30 de ani, din municipiul Calafat, este acuzat pentru conducere fara permis și sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Pe 7 și 10 ianuarie, polițiștii l-au depistat pe barbat…

- Un barbat din Bistrița Bargaului s-a ales, joi, cu dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce cu o zi inainte și-a batut un copil, iar mai apoi a urcat la volan deși era beat și nici nu are permis de conducere. Ieri, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au luat masura reținerii…

- Un oltean a fost reținut, ieri, pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata. In comiterea faptei barbatul a fost ajutat de o minora. In de 28/29 decembrie 2023, polițiștii din Corabia au fost sesizați de catre un barbat, de 34 de ani, din localitate, ca a fost talharit. Barbatul a povestit…

- Doi tineri din Dolj și Iași au fost reținuți, azi noapte, pentru comiterea infracțiunilor de talharie și furt calificat. Un tanar de 17 ani, din comuna Valea Stanciului, a fost retinut de politisti ai Sectiei 3 Craiova, pentru talharie calificata. Politisti din cadrul Sectiei 3 Craiova au observat,…

- La data de 03.12.2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Lugoj au reținut un barbat, in varsta de 37 ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In fapt, la data de 03.12.2023, in jurul orei 03:40, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident, care a avut loc pe…

- O femeie a fost talharita in municipiul Sacele, ziua in amiaza mare. Hotul a fost arestat. Poliția Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana banuita de comiterea faptei in stare de arest prevenitv, sub aspectul savarșirii infracțiunii de “ talharie ”. La data de…