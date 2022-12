Stiri pe aceeasi tema

- Vestea trecerii la cele veșnice a distinsei poete Anthonia Amatti (profesoara Miora Nicolau) ne-a intristat și, in același timp, ne-a determinat sa rememoram principalele momente ale colaborarii noastre rodnice. Cateva din aceste aspecte le-am trimis la Braila, pentru a fi cuprinse in necrolog și, in…

- Societatea de transport local MULTI-TRANS SA informeaza publicul calator ca, din cau-za inchiderii circulației in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, in curșul zilei de maine, 25 octombrie, intre orele 09.30 – 11.00, se modifica traseul de pe linia 2. Potrivit reprezentanților societații, autobuzele…

- Sepsi – Farul / foto: Bogdan Balaș Farul Constanța s-a impus in deplasare cu Sepsi, scor 1-0, trupa lui Hagi consolidandu-și astfel primul loc in Superliga. „Marinarii” au ajuns la 30 de puncte, cinci peste rivala Rapid, care s-a incurcat sambata cu Botoșani (1-1). Sepsi nu s-a ales cu nimic in ciuda…

- Publicarea documentelor și a interpretarilor acestora privind istoria, cultura și spiritualitatea sud-estului Transilvaniei este demers reprezentativ pentru Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe. Astfel, apariția editoriala Romanii din Treiscaune, Ciuc, Giurgeu și Odorhei in presa din Transilvania…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, prin Directia de Asistenta Sociala, anunta ca se pot depune cererile pentru ajutoarele de incalzire aferente sezonului rece 2022-2023. Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda conform Legii 226/2021, pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere,…

- Asociatia Turul va organiza la inceputul lunii octombrie primul TEDx (Tehnologie, Divertisment, Design) din municipiul Sfantu Gheorghe, printre invitati numarandu-se detinatorul unui record mondial, un pianist si un inventator. „Voluntarii Asociatiei Turul din Sfantu Gheorghe au reusit sa obtina dreptul…

- Programul Pedibus, lansat anul trecut de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, va fi extins, incepand de luni, cu doua noi trasee, informeaza autoritatile locale. Acestea vor porni din Piata Calvin si din…

- Sepsi a caștigat impotriva Chindiei Targoviște, scor 2-1, intr-un meci din etapa 10 din SuperLiga. Pe un „Ilie Oana” aproape gol, gazdele de la Chindia au ratat o ocazie uriașa de a deschide scorul, prin Daniel Popa. Atacantul a fost gasit de o pasa in careu a lui Neguț, dar s-a mișcat extrem de lent…