Negocierile cu Londra nu sunt blocate doar de pescuit, ci in toate subiectele, a subliniat intr-o conferinta de presa, dupa summitul UE, la Bruxelles, presedintele francez. ”Situatia negocierilor noastre nu este ca am fi pe cale sa ne blocam din cauza pescuitului, care este argumentul tactic al britanicilor, ci suntem blocati in tot”, a sublinait el, mai ales in reglementarile cu privire la concurenta. ”Pescuitul este un subiect folosit in mod tactic de catre britanici, pentru ca, in cazul unui «no deal», este singurul subiect in care Boris Johnson poate spune «am castigat»”, a denuntat Macron.…