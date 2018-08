Cehia, manifestaţie anti-rusească 'Nu vom uita niciodata' sau 'Stop imperialismului rus' au fost doua dintre bannerele manifestantilor, care s-au reunit la chemarea mai multor ONG-uri, cu steaguri cehe, ucrainene ori ale UE si NATO. 'Aveam 13 ani la acel moment, parintii mei au fost persecutati intreaga viata, tatal meu a semnat manifestul Carta 77 pentru drepturile omului. Vreau ca macar copiii mei sa aiba o viata mai buna', a declarat, pentru AFP, Klara Glancova, care purta o pancarta cu mesajul : 'Nu voi uita niciodata. Nu voi tacea'. 'Exista desigur paralele intre invazia comunista sovietica din 1968 si situatia de azi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Situatia nu este doar rea, este catastrofala. Oleg mi-a transmis o scrisoare prin avocatul sau. El nu se mai poate ridica. Scrie ca sfarsitul este aproape si nu vorbeste despre eliberarea sa', scrie verisoara cineastului, Natalia Kaplan, pe pagina sa de Facebook. Cineastul ucrainean de 42 de ani,…

- O serie de tari europene, in mod special Bulgaria, Sloveni si Cehia, se declara dispuse sa participe la potentiale discutii intre Rusia si Uniunea Europeana in ceea ce priveste situatia refugiatilor sirieni, a declarat un oficial din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova.

- Uniunea Europeana a impus sancțiuni impotriva companiilor ruse care au participat la construcția podului din Kerci, care leaga peninsula Crimeea de Rusia. Ministerul rus de Externe considera ca noile sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva companiilor rusești reprezinta ”o politica subversiva” indreptata…

- Autoritatile ruse l-au acuzat pe Evgheni Panov de posesie ilegala de armament militar cu intentia de a comite acte de subminare in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in urma cu patru ani.Panov si un alt cetatean ucrainean, Andrei Zahtei, au fost arestati in Crimeea in urma cu doi ani sub…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Serghei Ignasevici s-a retras din fotbal, dupa sfertul Rusia – Croația de la CM 2018. Dupa o cariera de 20 de ani ca jucator profesionist si 18 ani petrecuti la echipa nationala a Rusiei, fundasul central Serghei Ignasevici, in varsta de 38 de ani, si-a anuntat retragerea sportiva dupa sfertul de finala…

- Rusia a afirmat miercuri ca noul plan al NATO de intarire a pregatirii sale de lupta in Europa va agrava situatia din domeniul securitatii pe continent si ca Moscova va tine cont de aceasta in planificarea sa militara, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Oficiali occidentali au indicat saptamana…

- Este, de asemenea, prima deplasare a liderului de la Kremlin intr-o tara din Uniunea Europeana, dupa vizita la Budapesta, in Ungaria, in august 2017. "Sanctiunile si toate restrictiile motivate politic, protectionismul (...) nu sunt bune pentru a rezolva chestiuni politice", a declarat Vladimir…