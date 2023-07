Stiri pe aceeasi tema

- Tragicul incident s-a produs, duminica, la ieșirea din halta Orbeni, județul Bacau, dupa ce un tren a surprins și a lovit o mașina aflata pe trecerea la nivel cu calea ferata, care era dotata cu semnalizare automata, relateaza Club Feroviar. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care,…

- Sindicatele de la Caile Ferate atrag atentie ca peste aproximativ o luna, de la 1 iulie, vor opri toate trenurile daca Guvernul nu aplica Statutul Personalului Feroviar, o lege votata inca de acum trei ani, dar a carei aplicare a fost amanata. Prevederile le-ar aduce zecilor de mii de salariati de la…

