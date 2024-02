Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev l-a calificat vineri, 9 februarie, drept "tradator" pe noul comandant sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, nascut in Rusia, intr-o reactie la schimbarea decretata cu o zi inainte de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la varful…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a destructurat o retea de spionaj rusa care opera in trei regiuni ale tarii, aproape de linia frontului, si transmitea informatii despre industria militara ucraineana, ale carei facilitati au fost vizate de atacuri aeriene rusesti in ultimele saptamani, potrivit…

- Ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, l-a suspendat pe un oficial de rang inalt din cadrul ministerului, fiind suspect oficial intr-un dosar penal. Autoritatile investigheaza suspiciuni de coruptie in achizitia de arme, iar prejudiciul se ridica la 40 de milioane de dolari, informeaza Reuters,…

- Deputatul USR Iulian Bulai a fost reales, luni, președinte al grupului ALDE din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Grupul ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa) este unul dintre cele cinci grupuri politice europene ce fac parte din structura APCE. „Voi conduce…

- Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, a precizat ca Rusia va fi mereu in razboi cu Ucraina, iar un motiv pentru un nou atac va fi gasit chiar și in condițiile in care Kievul va adera la NATO, relateaza News.ro.„Este prea tarziu. Oricine se va afla la carma…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat pe Telegram ca existența Ucrainei este "un pericol de moarte" pentru ucraineni, și asta sub orice conducere, pentru ca existența unui stat independent pe teritoriile istorice rusești va fi acum un pretext permanent pentru…

- Recent, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Polonia pentru “incalcarea dreptului la respectarea vietii private”, dupa ce o tanara femeie a fost impiedicata sa acceada la un avort in baza “existentei de anomalii fetale”, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Tanara era insarcinata…

- Șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dimtri Medvedev, a lansat, vineri, un nou avertisment privind o confruntare directa intre NATO și Rusia, ceea ce ar echivala cu declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial.„Niciodata, de la criza rachetelor din Cuba (n.r. - in 1962),…