Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program cel mai devreme la inceputul anului 2025.

- Lotul olimpic național al Republicii Moldova a obținut trei mențiuni de onoare la probele individuale și locul 4 la concursul de proiecte, in cadrul Olimpiadei Internaționale la Limba engleza. Olimpiada se afla la prima ediție și se desfașoara la București, Romania, in perioada 10 – 17 septembrie 2023.…

- Lotul olimpic național al Republicii Moldova a obținut trei mențiuni de onoare la probele individuale și locul 4 la concursul de proiecte, in cadrul Olimpiadei Internaționale la Limba engleza. Olimpiada se afla la prima ediție și se desfașoara la București, Romania, in perioada 10 – 17 septembrie 2023,…

- Academia de Studii Economice din București in parteneriat cu Institutul de Studii Financiare și cu suportul Asociației Romane de Actuariat anunța o noua sesiune de Admitere 2023 la programul de Master Tehnici Actuariale (TACT) – seria a XVI-a. 15 serii de studenți au absolvit programul de masterat TACT…

- 25 de elevi din Ramnicu Sarat, care au obținut cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat și la Evaluarea Naționala, au vizitat zilele trecute mai multe obiective din București, precum sediul central al Bancii Naționale a Romaniei, Academia de Studii Economice și Muzeul Național al Satului „Dimitrie…

- Concursul de admitere la ASE la programele universitare de licența pentru anul universitar 2023-2024 este in plina desfașurare. Pana vineri, 14 iulie, ora 16.00, candidații se pot inscrie online pe platforma instituționala, prin incarcarea documentelor de concurs.

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) organizeaza un concurs pentru selectarea participanților la „Școala finanțelor moderne”, destinata in prima ediție masteranzilor specializați in finanțe de la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). Acest proiect de anvergura, inițiat in colaborare cu Banca…

- Au inceput inscrierile pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București. Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, recruteaza candidati pentru concursul de admitere in anul universitar 2023-2024. Locurile la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt comune pentru femei si…