- CEC Bank continua sa raporteze rezultate solide in ciuda contextului economic actual. Astfel, dupa primele noua luni ale anului, CEC Bank inregistreaza un profit net de 274,2 milioane de lei. Profitul la noua luni, conform rezultatelor preliminare neauditate, este peste nivelul bugetat și contribuie…

- In perioada ianuarie-septembrie, compania a transportat prin Sistemul National de Transport (SNT) o cantitate de 5,01 milioane tone titei, condensat si gazolina, mai putin cu 5,7% fata de aceeasi perioada din 2019. Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ 3.800 km, din care,…

- Raiffeisen Bank a incheiat trimestrul al treilea din 2020 cu un profit net de 583 milioane de lei, cu 9% peste perioada similara din 2019, in pofida deteriorarii mediului macroeconomic si a impactului pandemiei in activitatea bancii, potrivit unui comunicat al institutiei financiare, potrivit Agerpres.Banca…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in primele noua luni din 2020, fata de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019 pe baza unui rezultat operational mai mare si a unui avans semnificativ al creditelor noi, partial compensate…

- OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 15,1 miliarde lei, in scadere cu 17%, si un profit net atribuibil actionarilor de 826 milioane lei fata de 2,76 miliarde lei in perioada similara din 2019. Profitul inainte de impozitare s-a cifrat la 957 milioane lei, fata…

- In contextul crizei Covid-19, banca a acordat amanari la plata in cazul a peste 14.000 de clienti (persoane fizice si juridice), din care peste 10.000 clienti au apelat la solutiile proprii ale bancii, iar peste 4.000 de amanari la plata au fost acordate in baza OUG 37/2020. "CEC Bank, institutia financiara…