- In primele 3 luni ale acestui an, politistii au emis 2.945 de ordine de protectie provizorii, 1.178 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 28.838 de cazuri de violenta domestica, dintre care 14.479 in mediul…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in martie 2024 cu -25.26% fața de martie 2023, atingand un volum de 9.156 unitați. Pe primele trei luni din 2024, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 33.228 unitați, in scadere cu -10.11% fata de perioada similara din 2023,…

- Deficitul bugetar, adica diferența intre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,67% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale anului, arata datele publicate de Ministerul Finanțelor. Spre comparație, in aceeași perioada a anului trecut, deficitul bugetar era de 1,07 % din…

- Numarul faptelor penale de violenta domestica inregistrate la nivel national in primele doua luni ale acestui an a crescut cu 6,3% fata de perioada similara a anului 2023, ceea ce indica si faptul ca victimele au din ce in ce mai mare incredere sa sesizeze Politia, informeaza un comunicat de presa transmis…

- In primele doua luni ale anului, Dacia a inregistrat aproape 20.000 de vehicule vandute in Italia, inregistrand o creștere de 17,6% fața de aceeași perioada din 2023. Dacia continua sa inregistreze o creștere pe piața italiana, incheind primele doua luni ale anului 2024 cu aproape 20.000 de vehicule…

- Primele luni de primavara vor aduce controale ale inspectorilor de munca in domeniul construcțiilor. In Maramureș se construiește mult, tocmai de aceea e nevoie de astfel de controale, pentru a vedea daca este respectata legislația muncii. Maramureșenii trebuie sa știe ca in perioada februarie – decembrie…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,995 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 2% mai mare (+39.800) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia interna…