Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Ludovic Orban prezinta in plenul Camerei Deputatilor, stadiul elaborarii proiectelor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021. Sedinta a inceput la ora 16,00. Declaratii: Munca noastra este ingreunata pentru ca foarte multe legi adoptate de Parlament au…

- CHIȘINAU, 14 oct – Sputnik. La orele serii va fi inclus noul sistem de iluminat decorativ instalat in ajunul Hramului Chișinaului la Catedrala mitropolitana „Nașterea Domnului” și la Clopotnița. © Photo : Primaria Municipiului ChisinauCatedrala și Clopotnița vor fi iluminate Catedrala și…

- Transferul persoanelor private de libertate intre locuri de detinere a fost suspendat, la fel si munca detinutilor la puncte de lucru exterioare, in urma unor decizii luate de Administratia Nationala a Penitenciarelor, in contextul cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Administratia…

- Angajatorul poate stabili un program de munca flexibil, bazat pe banca orelor de munca efectuate de un salariat, cu acordul sau, la solicitarea salariatului in cauza. Durata zilnica a timpului de munca este agreata de catre angajator si salariat la inceputul flecarei luni sau la inceputul fieecarei…

- Dupa inceperea anului școlar, cazurile de infectare cu Covid-19 in instituțiile de invațamint au crescut. Potrivit primarului general Ion Ceban, in data de 10 septembrie, in instituțiile de invațamint general s-au inregistrat 216 cazuri active de imbolnavire cu infecția Covid-19, iar in instituțiile…

- Pretorii de sector au fost avertizați dur de primarul Capitalei, Ion Ceban, la ședința serviciilor municipale de luni dimineața. Edilul s-a aratat nemulțumit de modul in care subalternii lui iși indeplinesc obligațiunile de serviciu.

- Primarul general, Ion Ceban, a convocat miercuri ședința operativa a serviciilor Primariei Chișinau, in regim online, unde au fost abordate subiecte de actualitate, prezentarea rapoartelor de progres privind desfașurarea proiectelor de infrastructura, precum și problemele curente din capitala. Edilul…

- Munca de acasa poate sa reprezinte un beneficiu, având în vedere economisirea timpului de deplasare pâna la sediul companiei. Totuși, pentru multe persoane din sfera muncii poate sa reprezinte un lucru mai puțin placut din cauza lipsei de interacțiune…