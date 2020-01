Stiri pe aceeasi tema

- O vedere din Venetia datand din secolul al XIV-lea, desen considerat drept cea mai veche reprezentare a Cetatii Dogilor cunoscuta pana astazi, a fost descoperita de o cercetatoare scotiana din St. Andrews, a anuntat aceasta intr-un comunicat, citata de AFP.

- Un tezaur alcatuit din sapte monede de aur datand din urma cu 1.200 de ani a fost descoperit de arheologi israelieni, a anuntat Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA), citata luni de agentia Xinhua. Monedele, datand din perioada islamica timpurie, au fost gasite intr-un ulcior…

- Ceea ce par a fi urmele fosilizate ale celei mai vechi paduri din lume, de acum circa 385 de milioane de ani, au fost descoperite in nordul statului New York, potrivit unui nou studiu publicat in Current Biology, relateaza CNN si Smithsonian Mag.

- O echipa de arheologi australieni a descoperit poate cea mai veche pictura rupestra intr-o peștera din insula indoneziana Sulawesi. Desenul are o vechime de aproximativ 44.000 de ani și infațișeaza o scena de vanatoare.

- Veneția a fost inundata noaptea trecuta din cauza celei mai puternice maree din ultimii 50 de ani. Orașul este complet sub apa, iar localnicii și turiști se straduiesc sa gaseasca adapost. Primele informații indica și moartea a doua persoane. „Acqua alta” (apa inalta), cum mai este denumita mareea de…

