Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani a decedat pe un teren de sport din Arad. El era cetațean italian și era student la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”. „La data de 5 martie a.c., in jurul orei 20:45, polițiștii aradeni au fost sesizați despre faptul ca, pe un teren de sport din municipiu, un tanar […] The post…

- Georgiana Iatan are 18 ani, este studenta la Facultatea de Drept din București și este pasionata de artele marțiale. Georgiana povestește pentru Libertatea cum a inceput drumul ei in lumea artelor marțiale, despre reușite printre incercari, și despre ce inseamna sa practici un sport de contact ca femeie.Reli…

- Mașini parcate pe trotuar, gropi, spații verzi distruse de pavele. Locuitorii din Sectorul 3 au umplut harta sesizarilor de pe site-ul primariei de sector, dar problemele raman nerezolvate. Nici restul Bucureștiului nu sta mai bine.Elena Dumitru este studenta in anul II la Facultatea de Jurnalism și…

- Fiica lui Liviu Varciu are 21 de ani și e studenta la Facultatea de Jurnalism de la Universitatea din București. Nu viseaza sa devina jurnalist, ea a renunțat la jobul pe care il avea și acum se dedica afacerii sale. Carmina Varciu e rodul iubirii dintre Liviu Varciu și Ami Teiceanu. Ani de zile, ea…

- Sarbatoarea Unirii Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859 ne prinde și anul acesta fara Autostrada Moldovei dar și fara Autostrada Unirii. La Iași, politicienii s-au unit in discursuri, autoritațile au luat masuri de securitate sporite, partidele din opoziție au organizat proteste, societatea civila…

- Radu Ștefan Banica a postat pe Instagram prima poza cu iubita lui. Așa a recunoscut ca este intr-o relație cu o tanara, a carei identitate nu a ascuns-o. De cand a aparut in atenția publicului larg, Radu Ștefan Banica, care e baiatul lui Ștefan Banica jr. și al Cameliei Constantinescu, s-a laudat doar…

- Masacrul de la Masacrul de la universitatea din Praga a lasat in stare de șoc elevi și profesori deopotriva. Un cadru didactic a povestit pentru Digi24 momentele teribile din capitala Cehiei. Jarmila Horakova, profesoara: „Nu am putut sa ne imaginam ca se poata intampla așa ceva in Praga. A fost student…

- Peste 20 de mii de cetațeni straini studiaza, dezvolta afaceri, fac voluntariat și muncesc in țara noastra. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, Moldova a devenit a doua casa pentru migranții din 130 de țari, cei mai mulți fiind din Ucraina, Italia, Romania și Rusia. Burak Kahraman, un…