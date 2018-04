Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 mai este o sarbatoare asteptata de romani, pentru ca vine intotdeauna insotita de o minivacanta pe care, in ultimii ani, tot mai multi si-o petrec pe litoralul romanesc, in statiunile balneo, pe Valea Prahovei, iar mai nou in capitale...

- Creat si distribuit de compania turca de productie Acun Medya, Exatlon a debutat in Mexic si Brazilia in ultima parte a anului 2017, scrie Business Magazin. Show-ul cuprinde un numar de concurenti, atat vedete, cat si oameni obisnuiti, care vor trece prin probe dificile, ce le vor pune la…

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Sejururile intr-o destinatie de litoral au fost cele mai cautate de vizitatorii Targului de Turism al Romaniei, editia de primavara, confirmand ideea ca romanii cauta in aceasta perioada, in principal, sa-si asigure vacanta de vara, arata bilantul touroperatorului Christian Tour.

- "Pentru cei care nu cunosc prea bine o limba straina sau pentru cei care doresc mai mult confort, sa aiba totul organizat, exista agentii de turism care gandesc si vand pachete complexe de turism in destinatii din intreaga lume, unele dintre ele avand si insotitor de grup roman. Se observa o crestere…

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Romania a urcat opt poziții in Bloomberg Misery Index, un clasament care masoara randamentul economiei pe baza datelor legate de inflație, prețuri și șomaj. Potrivit specialiștilor americani, cea mai mare problema pentru țara noastra, dar și pentru statele din zona, este reprezentanta de inflație. Revista…