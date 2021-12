Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea muzicii populare. O interpreta cunoscuta și indragita a murit in urma cu puțin timp. Artista a lasat in urma multa durere și numeroase cantece care vor fi cu siguranța in continuare asculatate.

- Hitmakerul Costi, nominalizat deja pentru a doua oara la Grammy, a pregatit un proiect special pentru una dintre cele mai importante zile ale lunii decembrie: ziua Naționala a Romaniei. Format din doua parți, „Mare e lumea” și „Romania mea”, proiectul realizat de Costi aduce in același loc artiști de…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbiz. Cei doi nu sunt casatoriți, dar recent artistul i-a dat inelul cantareței. Au chiar și planuri de nunta, dar le-au tot amanat din cauza pandemiei. Indragostiții au și doi baieți pe care nu i-au botezat, iar acum…

- Invitata in cadrul emisiunii prezentate de Catalin Maruța, Doinița Oancea a acceptat provocarea de a raspunde mai multor intrebari, in cadrul rubricii „Spui tot sau iți ia gura foc”. Pentru a nu fi nevoita sa manance picant, actrița a raspuns catorva intrebari incomode. Atunci cand a fost intrebata…

- Zilele trecute, Elena Gheorghe a anunțat ca ea și alți 10 membri ai familiei sale au fost au fost diagnosticați cu COVID-19. In urma cu puțin timp, indragita cantareața și-a facut apariția pe InstaStory, pentru prima data de cand și-a anunțat fanii ca are probleme de sanatate. Iata ce spune artista…

- Lumea showbiz-ului romanesc a fost zguduita in urma cu ceva timp din cauza faptul ca celebrul fotbalist, Cristian Daminuța, anunțase ca va divorța de soția și mama copilului sau, Madalina. Insa, cu toate acestea, cei doi și-au mai acordat o șansa și au decis sa mearga inainte in viața tot impreuna.…

- Levi Molnar implinește astazi 52 de ani, ocazie cu care PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Tobarul cunoscut gratie activitatii sale in mai multe proiecte provine dintr-o familie de artisti, tatal sau fiind cantaret de opera si artist plastic, iar mama sa tot artist plastic. Chiar daca a…

- Drama pe scena muzicii din Romania. Un cunoscut artist a murit la numai 44 de ani, dupa ce a fost infectat cu virusul COVID-19. Fanii sunt in doliu. Despre cine este vorba. Celebrul cantareț a lasat in urma lui o familie indurerata, o soție și un baiețel. Cine este cantarețul de 44 de ani care […] The…