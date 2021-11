Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, vineri, de 2,41 de cazuri la mia de locuitori, informeaza Directiei de Sanatate Publica (DSP). In urma cu o zi, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost 2,67. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, joi, de 2,67 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie – 16,54 cazuri la mia de locuitori. In urma cu o…

- Potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, o singura comuna din județul Buzau nu are cazuri active de coronavirus. Este vorba despre Murgești. La polul opus, cu rate de infectare mari, se afla comunele Sapoca (peste 17 cazuri de COVID la mia de locuitori), Unguriu (peste 15) și Rușețu…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, sambata, in Bucuresti, de 16,53 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP). In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,54. Incidenta COVID-19 in Capitala a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie. Raluca…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, joi, in Bucuresti, de 16,5 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,51. Acum o luna, pe 21 septembrie, incidenta COVID-19 in Bucuresti era de 2,91 cazuri la…

- Rata de infectare în județ a ajuns la 9,10 cazuri COVID-19 la mia de locuitori, iar în municipiul Cluj-Napoca la 11,27. Comuna Dabâca din județul Cluj își menține o rata de incidența record, aceasta fiind în…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, miercuri, in Bucuresti, de 16,51 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,44. Acum o luna, pe 20 septembrie, incidenta COVID-19 in Bucuresti era de 2,57 cazuri…