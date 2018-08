Cea mai mare economie din Europa nu se mai îndatorează Proiectul, aprobat oficial in primele ore ale diminetii de joi, dupa o sedinta maraton de 14 ore a Comitetului pentru buget al Parlamentului german, prevede ca cea mai mare economie europeana nu se va indatora in acest an. Bugetul echilibrat, de 343,6 miliarde de euro (397 miliarde de dolari), prevede majorarea cheltuielilor cu aproape 4% fata de 2017. Suma depaseste cu 2,6 miliarde de euro cifra initiala planificata si vine pe fondul majorarii veniturilor din taxe. Investitiile vor fi majorate anul acesta cu 2,8 miliarde de euro, la 39,8 miliarde de euro, fata de cifra de 37 miliarde de euro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

