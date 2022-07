Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea celor mai mari 10 daune platite in 2021 de asiguratorii din Romania in baza politelor facultative CASCO a depasit 5 milioane de lei (circa 1 milion de euro), potrivit unei analize realizate la nivelul membrilor UNSAR, data marti publicitatii. Dintre acestea, cea mai mare despagubire platita…

- ”76% dintre romani sunt ingrijorati de o eventuala criza economica care le-ar putea influenta situatia financiara”, reiese din rezultatele celei mai noi editii a Barometrului UNSAR – IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2022). Inflatia galopanta reprezinta un motiv de…

- ”Furtunile puternice, care produc pagube importante, au devenit un fenomen din ce in ce mai des intalnit in Romania. Conform datelor colectate la nivelul Membrilor UNSAR, in ultimii 3 ani s-au achitat peste 34 milioane lei cu titlu de despagubiri doar ca urmare a producerii acestui risc – in baza asigurarilor…

- Cea mai mare despagubire platita in 2021 in baza asigurarilor de locuinte a fost de peste 4 milioane de lei (820.000 de euro), pentru o avarie produsa la conductele de apa, care a afectat mai multe locuinte, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).…

- Cea mai mare despagubire platita in Romania anul trecut pe o polita de asigurare de viata a depasit 1,13 milioane lei, in timp ce valoarea celor mai mari cinci indemnizatii platite in baza unor astfel de polite s-a ridicat la peste 3,9 milioane lei, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare…

- ”Cele mai multe daune provocate locuintelor din Romania anul trecut (54%) au fost cauzate de avarierea accidentala a conductelor de apa, a instalatiilor sanitare de apa si canalizare ale imobilelor, precum si de inundatiile provocate de vecini”, rezulta dintr-o analiza efectuata in randul companiilor…