Ce viitor are criptomoneda Bitcoin?

In 2010, un cetațean din Florida platea 10.000 de monede Bitcoin pentru a putea sa-și cumpere o pizza. Aceasta tranzacție a fost cunoscuta drept prima tranzacție folosind criptomonede in scopuri comerciale. In momentul de fața, evoluția Bitcoin a ajuns la stadiul in care este cea mai folosita criptomoneda existenta in aceasta piața, fiind considerata de cei mai mulți un potențial inlocuitor al aurului. In ciuda capabilitaților sale digitale, Bitcoin ramane o moneda cu un numar finit de exemplare. In plus, piața crypto se apropie de acest moment, cand minatul de Bitcoin va inceta, potrivit news.bitcoin.com…