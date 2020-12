Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Belei este marele caștigator al sezonului 8 Chefi la cuțite! Concurentul este și acum foarte emoționat, iar dovada sta in apariția lui, din aceasta seara, la Xtra Night Show. Respectul pe care il are pentru chef Sorin Bontea este de necontestat. Bucatarul a izbucnit in lacrimi cand l-a revazut.

- Cel de-al optulea sezon din "Chefi la cutite" a ajuns la final. Telespectatorii au avut parte de 44 de editii pline de emotii, povesti de viata dar si preparare speciale pregatite pentru invitati de seama.

- Finala „Chefi la cuțite” sezonul 8 a ajuns la sfarșit și fanii au aflat cine e marele caștigator al trofeului in valoare de 30.000 de euro! In ediția din 16 decembrie 2020, Maria Șandru, Ionuț Belei și Roxana Blenche și-au masurat forțele, dar unul singur a fost ales caștigatorul „Chefi la cuțite” 2020,…

- Fiind impresionat de Ionuț Belei, Chef Sorin Bontea i-a oferit acestuia cuțitul de aur care l-a trimis direct in echipe. Bontea nu s-a inșelat, deoarece Ionuț Belei este caștigatorul sezonului 8 al emisiunii ”Chefi la cuțite”. Cine este, de fapt, Ionuț Belei, caștigatorul de la Chefi la cuțite Deși…

- Marți seara, Chefi la cuțite și-a desemnat finaliștii. Roxana Blenche din echipa lui chef Florin Dumitrescu, Maria Șandru și Ionut Belei din echipa lui chef Sorin Bontea vor lupta pentru marele premiu.

- Toata lumea il cunoaște pe Zanni, dar puțini sunt cei care știu ce drama ascunde fostul concurent de la Chefi la cuțite! Artistul a crescut fara parinți! Cu ce lipsuri s-a confruntat in perioada copilariei? Dezvaluiri incredibile in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost unul cu adevarat spectaculos, din toate punctele de vedere. Am avut parte de rețete delicioase, concurenți talentați și numeroase batalii culinare palpitante, din care nu au lipsit sarea și piperul. Finala emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 8 are loc…

