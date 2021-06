”Comisia va fi in masura sa finanteze, in cursul semestrului doi, toate subventiile si imprumuturile destinate statelor membre (UE) prevazute in cadrul ”Facilitatii relansarii si rezilientei (Recovery and Resilience Facility-RRF), si sa acopere nevoile politicilor europene care beneficiaza de o finantare prin planul Next Generation EU”, anuntaamarti, intr-un comunicat, Comisia. Potrivit CE, aceste imprumuturi – care urmeaza sa fie lansate in iunie – urmeaza sa fie completate cu titluri europene pe termen scurt in valoare de zeci de miliarde de euro, in vederea acoperirii nevoilor de finantare.…