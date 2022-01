Ce sunt ETF-urile si cum sa investesti inteligent Este aproape imposibil sa nu te fi lovit macar o data in viata de termenul de ETF, mai ales daca lucrezi in domeniul financiar sau daca ai intrat macar din curiozitate pe o platforma de tranzactionare. Cand vorbim despre ETF-uri, putini stiu insa ce inseamna. Ei bine, ETF-urile sunt un tip de fond de investitii si un produs tranactionat la bursa. ETF-urile sunt similare in multe privinte cu fondurile mutuale, cu exceptia faptului ca ETF-urile sunt cumparate si vandute de la alti proprietari pe parcursul zilei, la bursele de valori, in timp ce fondurile mutuale sunt cumparate si vandute… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

