Adrian Negru, managerul care administrează averi de milioane, dar și de... mii de euro La 20 de ani incepea sa iși investeasca banii pe bursa romaneasca, 13 ani mai tarziu conducea divizia Raiffeisen Bank Romania care se ocupa de cei mai bogați clienți ai bancii, iar in prezent este CEO al Raiffeisen Asset Management, divizia de fonduri de investiții a Raiffeisen care administreaza o avere totala de 4,1 miliarde de lei. El este Adrian Negru, un manager de bani care subliniaza ca niciun bancher sau consultant financiar nu te va invața sa iți investești mai bine banii decat propria ta experiența și inevitabilele greșeli pe care le vei face in timp.” Adrian Negru are o experienta… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

