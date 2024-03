Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile companiei Gabriel Resources (simbol bursier GBU), deținatoarea proiectului Roșia Montana, au suferit o prabușire totala pe Bursa de Valori din Toronto, apoi pe cea din București, dupa pierderea procesului 'Roșia Montana' cu Romania. Toți acționarii au saracit, aproximativ 850 de milioane de…

- In prezent obligațiunile municipale sunt destinate doar investitorilor calificați, dar pe viitor și cetațenii, ca investitorii individuali, vor avea posibilitatea de a-și finanța municipalitațile participand direct la ofertele publice de obligațiuni, a anunțat Maria-Gabriela Horga, vicepreședinte al…

- AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București, raporteaza o cifra de afaceri de 428 milioane de lei la nivel consolidat in 2023, o creștere cu 43% fața de 2022.

- ”Piata de capital din Romania a inceput anul 2024 cu noi recorduri in ceea ce priveste capitalizarea companiilor listate si nivelul indicelui principal BET si a continuat astfel dinamica pozitiva din anul precedent, caracterizat de performante record pe multiple paliere. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut in aceasta saptamana aproape 1,8 miliarde de lei la capitalizare, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu peste 194 milioane de lei in comparatie cu perioada anterioara, potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES.In intervalul 5 -…

- O fabrica din Cluj este in top pe bursa! Actiunile producatorului de abrazive Carbochim Cluj au inregistrat un randament de 365,31%, in perioada 28 aprilie 2023 - 31 ianuarie 2024, situandu-se pe prima pozitie in topul celor mai mari cresteri ale actiunilor de la Bursa de Valori Bucuresti din aceasta…

- Pentru a cincea oara consecutiv, TeraPlast SA obtine nota maxima, 10, in cadrul evaluarii Vektor, coordonata de ARIR - Asociatia Pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania. Incepand cu anul 2019, evaluarea Vektor analizeaza activitatea companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti in privin…

- Aceasta este prima emisiune de obligațiuni cu care Consiliul Județean Cluj este prezent la Bursa de Valori București (BVB). Emisiunea de obligatiuni s-a desfasurat in cadrul unui plasament privat, incheiat in luna decembrie a anului trecut. Consortiul care a intermediat plasamentul privat a fost format…