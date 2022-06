Stiri pe aceeasi tema

- Toate cladirile noi din Uniunea Europeana (UE) ar putea fi prevazute cu panouri solare pe acoperisuri, conform planurilor Comisiei Europene destinate accelerarii dezvoltarii energiilor regenerabile si inlocuirii gazelor si petrolului rusesc, informeaza Financial Times. Fii la curent cu cele mai…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Dupa o vizita pe care a facut-o recent in Romania, Gregoire Dubois, managerul Centrului de Cunoștințe privind Biodiversitatea din cadrul Comisiei Europene, a postat pe contul sau de Linkedin o serie de constatarii incredibile despre ceea ce a descoperit in țara noastra. „Aceasta calatorie m-a deprimat…

- Cladirile de birouri Millo Offices, Tandem și U•Center (faza 1 finalizata și inchiriata complet și faza 2 in construcție, cu termen de finalizare Q3 2023) sunt alimentate in procent de 100% cu energie electrica verde, din surse regenerabile. Alimentarea proiectelor dezvoltate de Forte Partners, in totalitate,…

- Ministrul de externe al Estoniei, Eva-Maria Liimets a propus, vineri, ca o parte din banii pentru energie catre Rusia sa fie puși deoparte pentru un fond de redresare a Ucrainei. Aceasta a adaugat ca și activele inghețate ale Rusiei ar putea fi folosite in același scop, potrivit CNN.„Rusia trebuie trasa…

- Intr-o conferința de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului - Dmitri Peskov a spus ca nu exista o amenințare imediata pentru aprovizionarea Europei. „Inseamna ca, daca nu exista nicio confirmare in ruble, atunci livrarile de gaze vor fi intrerupte de la 1 aprilie? Nu, nu, și nu rezulta din decret”.Rusia…

- Cei doi lideri politici au anunțat ca scopul acordului este scaderea dependenței UE de gazele naturale din Rusia și va asigura livrarea in statele europene a unei cantitați de cel puțin 15 miliarde metri cubi de gaze din SUA pana la sfarșitul anului 2022. Pentru a se ajunge peste 8 ani, in 2030, la…

