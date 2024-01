Stiri pe aceeasi tema

- Primele incasari din taxe si impozite de anul acesta in Sectorul 2 depaseau, miercuri, la pranz, 1,7 milioane de lei, iar cele mai multe plati s-au facut prin ghiseul.ro si la oficiile postale, potrivit reprezentantilor autoritatii locale. Reprezentantii Primariei Sectorului 2 au scris, miercuri,…

- Potrivit „Studiului cu privire la creștinismul mondial”, elaborat de Centrul de Cercetare PEW din Washington, numarul creștinilor a depașit 2,6 miliarde la nivel mondial, o creștere surprinzatoare, potrivit cotidianul grec Naftemporiki, preluat de Rador Radio Romania. „Creștinismul crește cu o rata…

- In primele noua luni ale lui 2023, principalele partide politice din Romania au cheltuit cei mai mulți bani din subvențiile de la stat pentru presa și propaganda, arata un raport al Autoritații Electorale din Romania, citit de Europa Libera și preluat de Rador Radio Romania. Potrivit raportului Autoritații…

- ”Candidatii de pe platforma de recrutare online bestjobs au efectuat un nou record de peste 1,1 milioane de aplicari in primele zece luni ale acestui an, intensificand cautarile pentru un job nou. In plus, peste 60% dintre respondentii celui mai recent sondaj bestjobs au declarat ca au participat la…

- PCC, cel mai mare producator si furnizor de energie electrica din Grecia, a anuntat in octombrie ca finalizeaza achizitia operatiunilor Enel din Romania, aceasta fiind prima extindere majora pe piata externa. Ca urmare a finalizarii achizitiei operatiunilor Enel din Romania, Grupul PPC ajunge la aproape…

- Un judecator italian a ordonat confiscarea a aproximativ 840 de milioane de dolari de la platforma de inchiriere pe termen scurt Airbnb, ca urmare a unei presupuse evaziuni fiscale, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Biroul procurorilor din Milano a transmis ca Airbnb este suspectata ca…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat luni ca vrea sa bugeteze pentru anul viitor inființarea unui Institut de Inteligența Artificiala (IA) și ca impreuna cu specialiștii din Ministerul de Finanțe / ANAF au identificat soluții pentru a crește colectarea TVA folosind intrumente de Inteligența…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, peste 1,715 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,2% (308.600 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres.…