Ce spun specialiștii despre diferențele dintre vaccinul Pfizer și cel de la Moderna Ministerul Sanatații a spus care este diferența dintre vaccinul produs de Pfizer și cel produs de Moderna. “Conform prospectelor elaborate de producatori, precum si opiniilor medicilor, singurele criterii pentru alegerea unui tip sau altuia de vaccin, daca ne referim la Pfizer si Moderna, sunt cele care tin de limitele de varsta (inferioare) si cele referitoare […] The post Ce spun specialiștii despre diferențele dintre vaccinul Pfizer și cel de la Moderna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

