Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna uriașa de nisip a lovit mai multe orașe din nordul Chinei. Luați prin surprindere de un adevarat tsunami de praf care a acoperit șoselele, mii de oameni au ramas blocați in trafic. Vizibilitatea a fost redusa la cateva zeci de metri, așa ca mulți au oprit pur și simplu mașinile și au așteptat…

- O noua saptamana plina de situații neprevazute și momente dificile la Survivor All Stars, iar Daniel Pavel povestește despre tot ce nu se vede la TV in jurnalul sau exclusiv pentru Libertatea. Iata care sunt adevaratele condiții cu care se confrunta Faimoșii și Razboinicii in Republica Dominicana.Au…

- Ciclonul Isha ajunge in Romania: Furtuna care a maturat vestul Europei, aduce ninsori Ciclonul Isha ajunge in Romania: Furtuna care a provocat coduri rosii si portocalii in nordul si vestul Europei va aduce zapada. Isha este un sistem meteorologic de joasa presiune care a adus zapada abundenta in nord-estul…

- Prognoza pentru ziua de sambata, pentru București, vine cu o surpriza: stratul de zapada ar putea atinge 12-14 cm.Meteorologii au actualizat prognoza pentru Romania pana la sfarșitul saptamanii curente și au anunțat o perioada de ninsoare abundenta in București. Incepand cu seara zilei de…

- Știai ca protejslipurile (acele absorbante zilnice subțiri) nu se folosesc doar pentru a-ți proteja lenjeria de scurgeri? Le poți purta și pentru a urmari cum se schimba scurgerile tale vaginale de-a lungul ciclului menstrual, cu condiția sa fie 100% natu

- Iarna se dezlanțuie in Romania. Un episod de vreme severa lovește țara noastra. Meteorologii vin insa și cu vești bune. De Craciun, vremea se schimba radical, iar in unele regiuni temperaturile maxime vor urca pana la 17-18 grade Celsius.

- Au aparut noi detalii in cazul crimei din București. Un barbat a omorat-o cu sange rece pe angajata fiicei sale, iar acum au aparut noi informații cu privire la modul in care a aționat barbatul. Detaliile sunt de-a dreptul locante.

- Doi morți, in Republica Moldova, in urma ninsorilor abundente. Mașina in care se aflau cele doua victime a ramas blocata in nameți, in raionul Causeni. In Ucraina, e stare de urgența in mai multe regiuni, dupa viscolul și ninsorile din ultimele 24 de ore.