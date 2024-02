Stiri pe aceeasi tema

- Visele sunt experiențe mentale pe care le traim in timpul somnului. Evenimentele traite pot fi interpretate de specialiști pentru a ințelege anumite aspecte din viața noastra. La ce trebuie sa fim atenți daca visam ploaie sau furtuna.

- Ploi abundente s-au abatut asupra Californiei, declanșind avertizari de inundații din cauza unei furtuni care va fi urmata imediat de un al doilea episod de frig. Ploaia torențiala actuala este descarcata de un coridor de ploaie gigantic, care transporta vaporii de apa depozitați la tropice in jurul…

- O noua saptamana plina de situații neprevazute și momente dificile la Survivor All Stars, iar Daniel Pavel povestește despre tot ce nu se vede la TV in jurnalul sau exclusiv pentru Libertatea. Iata care sunt adevaratele condiții cu care se confrunta Faimoșii și Razboinicii in Republica Dominicana.Au…

- Dupa ninsori si viscol, gerul a incremenit tara! Temperaturile au scazut pana la minus 18 grade Celsius. Odata cu frigul au aparut alte probleme: mai multe trenuri de calatori au stat cu orele blocate pe camp dupa ce sinele de cale ferata s-au rupt.

- Inundații de proporții in nordul Germaniei in urma unei furtuni puternice. Traficul feroviar și cel aerian au fost date peste cap. Strazile au fost inundate, iar transportul public a fost paralizat.

- Atunci cand dormim, subconștientul nostru ne poarta pe taramuri nemaivazute. Unele vise sunt mai greu de ințeles, insa toate eu semnificațiile lor. Aflați in randurile urmatoare ce inseamna cand visezi ca ninge. Ce inseamna cand visezi ca ninge Cu toții am avut acel vis din care ne-am trezit brusc fara…

- 50 de invitați ar fi trebuit sa se bucure de momente frumoase la o nunta, la Poprad, nordul țarii, dar a izbucnit un scandal uriaș. Salonul a fost devastat, inclusiv instrumentele orchestrei, mai mulți petrecareți au fost raniți, intre care patronul localului și un agent de paza, care a fost injunghiat.…

- Primarul Municipiului Constanta, Vergil Chitac a anuntat in aceasta seara ca in municipiul Constanta vantul a doborat peste 150 de copaci in weekend. "Acum ca am trecut de avertizarile meteorologice, nu ne ramane decat sa analizam volumul si gravitatea pagubelor cauzate de vremea rea care ne a lovit…