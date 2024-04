Stiri pe aceeasi tema

- In Dubai, a plouat in 12 ore cat intr-un an. Aeroportul a fost inchis dupa ce pista s-a transformat intr-un lac. In Oman, 18 oameni și-au pierdut viața in inundații istorice. Zece copii au murit intr-un autobuz luat de ape. Alerta de inundații este și in Arabia Saudita, Kuweit și Qatar. De ieri, premierul…

- Imagini apocaliptice in Dubai. O furtuna violenta care a lovit orașul din Emirate a transformat Aeroportul International Dubai (DXB) intr-un adevarat lac. La fel si strazi. Zboruri au fost anulate sau amanate. Unbelievable scenes from Dubai due to heavy rains.. and the city crumbled like this.. pic.twitter.com/o7Qg6255op…

- Romania se confrunta inca cu vulnerabilitați legate de deficitul fiscal și de contul curent, conform unui document provenind de la Comisia Europeana. Potrivit raportului, deficitul public și cel de cont curent, precum și inflația ridicata, toate peste nivelurile anterioare pandemiei, expun economia…

- Guvernul a aprobat joi, prin ordonanta de urgenta, unele masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, reorganizarea activitatii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Potrivit unui comunicat al Executivului, reorganizarea…

- Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a avansat, joi, propunerea de organizare a unui referendum pentru a vedea daca romanii sunt de acord sa inceapa exploatarea aurului de la Roșia Montana. „Eu aș zice sa organizam referendum pentru Roșia Montana. Sa vedem daca romanii sunt de acord sa incepem…

- O noua veste trista vine din lumea sportului! Antrenorul Otelului Galati, Dorinel Munteanu, se confrunta cu ”serioase probleme de sanatate” si necesita ingrijire medicala de specialitate, a anuntat, marti, pe site -ul oficial, managerul general al clubului, Cristian Munteanu. „Dragi suporteri, parteneri…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, acuza Guvernul ca a impus „coșmarul cu e-factura pentru toate firmele”, deși obligația europeana pentru e-factura era doar la contractele cu statul. „Statul roman a cerut sa aplice coșmarul cu e-factura pentru toate firmele. Vi se tot zice ca e-factura este…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a enumerat luni, intr-un decret, regiunile din Rusia locuite, potrivit lui, „istoric” de ucraineni si a indemnat la respectarea drepturilor lor, intr-un text ce va starni furia Moscovei, transmite AFP. In acest decret, publicat de presedintia ucraineana, Zelenski…