Ce se va întâmpla cu lacurile din București. Explicațiile Prefectului Capitalei Prefectul Toni Grebla a anunțat, duminica, ca va fi demarata curand o verificare cu privire la calitatea apei din lacurile bucureștene. Intrebat pe B1 TV din ce motiv arata lacul Herastrau atat de rau in aceasta perioada, Toni Grebla a afirmat ca „acum, daca ne referim la zona de alge care este in estul lacului, acest fenomen este absolut normal. El este datorat caldurii excesive din aceasta vara, iar anumite lacuri in perioada de canicula creeaza acel fenomen numit «inflorirea algelor»”. „Anul trecut am avut pe lacul Tei, acum avem pe Herastru. In cateva zile, dupa ce canicula se va fi sfarșit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca tariful gigacaloriei nu va fi modificat in iarna acestui an, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Inca 17,5 km din Autostrada de Centura a municipiului București, ce masoara in total 49,57 km, au constructor desemnat, a anunțat marți dimineața Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea și execuția Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți ca a semnat autorizatia de construire a unui pod pietonal mobil langa cel de cale ferata din Parcul Regele Mihai I, pentru traversarea lacului Herastrau.Administrația Lacuri (ALPAB) va declanșa in scurt timp procedura de achizitie pentru proiectarea…

- Traficul rutier va fi restrictionat, marti, intre orele 9,00 – 12,00, pentru buna desfasurarea a unui ceremonial de comemorare in fata „Memorialului Victimelor Holocaustului”, situat la intersectia strazilor Lipscani, Brezoianu si Anghel Saligny, ocazie cu care se vor depune coroane de flori si se vor…

- Ministerul Sanatații a transmis lista punctelor de prim ajutor destinate persoanelor afectate de canicula din București și recomandarile pentru a reduce efectele negative ale acestui fenomen. Puncte de prim ajutor sunt in toate sectoarele, mai puțin in sectorul 2. Adresele acestor puncte de prim ajutor…

- Echipamentele de la 22 de locuri de joaca din șapte dintre cele mai importante parcuri ale Capitalei vor fi reabilitate, fiind deja inițiate procedurile de licitație publica. Conform primarului general, Nicușor Dan, a fost lansata procedura de consultare a pieței pentru furnizarea și montarea unor…

- Faptul ca a traversat un bulevard aglomerat prin loc nepermis, cu fata in brațe și vorbind la telefon este vazut de edilul Capitalei mai degraba „ca a deranjat un anumit grup de interese”, in opinia lui Nicușor Dan. „Zilele trecute am facut o greșeala, traversand strada printr-un loc nepermis, cu fetița…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani de inchisoare, ramane in arest in Grecia. Sorin Oprescu ramane in arest pana cand va fi luata o decizie in privința extradarii lui in Romania. Oprescu a fost chemat in aceasta dimineața in fața unei instanțe care l-a intrebat daca vrea sa…