Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman nu mai este apropiata de tatal ei, așa cum era inurma cu mai mulți ani, insa cei doi pastreaza legatura și vorbesc destul de desla telefon. Vedeta recunoaște sincer ca și-ar fi dorit ca lucrurile sa steaaltfel. Atunci cind a fost intrebata de un fan, in ce relații maieste cu Petre Roman,…

- Oana Roman a anunțat, cu cateva zile in urma, ce se intampla cu mama ei. Mioara Roman are in prezent varsta de 80 de ani și a fost dusa de catre vedeta la spital. La fel ca de fiecare data cand trebuie sa aiba de-a face cu mersul la spital, vedeta se ingrijoreaza și se […] The post Ce probleme de sanatate…

- Batrana din Bucuresti, din cauza careia a fost evacuat un bloc intreg pentru ca avea un obuz activ in dulap a spus ca habar nu avea ce era. Obuzul i-ar fi fost facut cadou de sotul ei, care fusese pe front, anunța observator.tv.Citește și: Cozmin Gușa face dezvaluiri bomba: A facut fel de…

- Oana Roman este pe ultima suta de metri cu amenajarea casei, astfel ca a mobilat și decorat atat dormitorul matrimonial, cat și dormitorul fetiței sale, Isabela. Vedeta a postat imaginile pe contul de socializare. Pentru dormitorul mare, vedeta a ales mobilier din lemn masiv, alb, iar pentru camera…

- Totul s-a intamplat in apropierea unui restaurant de fițe din București, scrie wowbiz.ro. Bianca și Bodi se aflau langa limuzina lor de lux și se certau, fara sa se mai gandeasca deloc ca ar putea fi vazuți de cineva! La un moment dat, lucrurile au degenerat, barbatul a ridicat tonul și s-a indreptat…

- Anamaria Prodan a vorbit acum ceva vreme, la o emisiune tv, despre cea mai grea incercare din viața ei. Dupa ce a dezvoltat mai mulți noduli la sani, a aflat ca este suspecta de cancer mamar. Vedeta a mers la o clinica de specialitate pentru analize, apoi a descoperit ca nu este cazul de cancer…

- Oana Roman a oferit detalii despre vila pe care și-a cumparat-o recent și in care urmeaza sa se mute impreuna cu toata familia sa. Oana Roman și-a vandut apartamentul din Lacul Tei și a cumparat o vila in Pipera. Vedeta iși dorea foarte mult sa aiba un spațiu de locuit mai mare, dar și sa o aiba alaturi…