- Carmen Grebenișan și Alex Militaru au divorțat in mare secret. E cea mai noua desparțire din showbiz-ul romanesc. Carmen Grebenișan a confirmat separarea de partenerul ei de viața intr-un InstaStory. Cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate la scurt timp dupa ce s-au casatorit.Vedeta…

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru formeaza unul dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz, iar judecand dupa imaginile de pe rețelele de socializare, nu ar avea niciodata probleme in relație. Insa, lucrurile nu stau deloc așa. Cei doi au dezvaluit cum au trecut peste gelozii și peste limitele pe…

- Ianna Novac și soțul ei, Octavian Dobrota, sunt casatoriți de 21 de ani și au impreuna doi copii, pe Erika și Alexandru. Putem spune ca relația lor dureaza de o viața, iar Octavian, cu fiecare ocazie, iși surprinde soția cu gesturi romantice. Membra trupei A.S.I.A este o femeie implinita atat pe plan…

- Designerul Razvan Ciobanu, care a incetat din viața in 2019, intr-un teribil accident de mașina, ar fi implinit ieri 48 de ani. Mama lui, Elena Ciobanu, este un munte de durere. In aceasta zi, cand odinioara il serba cu fast, dorul doare insa și mai tare. In exclusivitate pentru Playtech Știri, aceasta…

- Soțul lui Carmen Grebenișan a aflat ca a fost infiat pe vremea cand avea 18 ani. Alex Militaru susține ca simțea inca din copilarie ca a fost adoptat. Ce a spus partenerul vedetei despre relația pe care a avut-o cu parinții lui, oamenii care l-au crescut.