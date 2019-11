Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții care se interneaza in spital, puși sa semneze ca nu dau mita. Managerul spitalului a luat aceasta decizie si a redactat un formular special. Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița, a printat luni prima declarație de neoferire a mitei. Totodata, prin semnarea acesteia,…

- Florin Cițu a aratat vineri ca Finanțele acopera gaura de la bugetul statului cu banii de salarii și de investiții ai companiilor din Romania. Este incredibil cum au distrus economia, acuza liberalul. Senatorul liberal Florin Cițu a lansat vineri un avertisment extrem de dur la adresa Ministerului de…

- Nimic nu ne compara cu o bucata de carne frageda si gustoasa. Marii bucatari se folosesc de un truc simplu pentru ca friptura lor sa iasa mai frageda. Puteți obține aceeași carne frageda și gustoasa cu un simplu ingredient, bicarbonat de sodiu.

- Comunicarea mintala exista. Se mai numește telepatie; unii cred in acest fenomen, alții il considera – ficțiune. Insa un numar mare de oameni știu ca: este suficient sa-ți amintești de cineva pe care nu l-ai vazut mult timp și aceasta persoana suna sau se intampla sa te intalnești cu ea – uneori intr-un…

- Gica Hagi, managerul Viitorului, susține ca Viitorul va avea parte de o schimbare de strategie incepand cu acest sezon și spune ca daca nu va reuși acest lucru, va pleca de la echipa. „Nu mai dorim sa vindem in țara, vrem sa dam unul, doi, trei jucatori in strainatate. In rest, vrem sa luptam cu cei…

- Rasturnare de situatie in divortul lui Mihai Mitoseru. Prezentatorul tv a fost filmat in ipostaze de nerecunoscut dupa despartirea de Noemi. Mama lui, Camelia Mitoseru, a dezvaluit ce se intampla acum in viata lui.

- Lucrurile pareau sa se linisteasca intre Ioana Filimon si fostul iubit, milionarul turc. Ea declara ca vrea sa lase totul in urma, el parea sa fie in lumea lui. Lucrurile s-au schimbat total duminica, atunci cand satena a decis sa isi reia activitatea pe retelele de socializare. Nu pentru mult timp!

- Reunit in ședința ordinara, plenul Consiliului Județean Cluj a hotarat joi, 29 august 2019, sa solicite oficial preluarea de catre forul administrativ județean a bine-cunoscutei tabere școlare din satul Leghia, comuna Aghireșu și includerea acesteia in domeniul public al județului. Trecerea in proprietatea…