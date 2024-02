Stiri pe aceeasi tema

- "Uitati-va la dinamica razboiului din Ucraina si a interesului din ce in ce mai crescand a Federatiei Ruse macar politic sa gestioneze Transnistria si sunt ferm convins ca stiti la fel de bine ca si mine ce va urma. Avem o obligatie morala fata de romanii nostri din Republica Moldova si va trebui cumva…

- ”Am venit astazi in fata dumneavoastra alaturi de cei mai importanti ministri ai Guvernului Romaniei, pentru ca avem un obiectiv comun: sa stabilim ce avem de facut impreuna pentru ca firmele dumneavoastra sa aiba un profit cat mai mare in acest an si in viitor. Daca dumneavoastra castigati mai bine…

- „Am lasat pentru final promisiunea. De fapt, este mai mult decat o promisiune, este o credința: daca iși pastreaza stabilitatea politica și economica, Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forțe economice ale continentului! Nu este un vis, ci o proiecție bazata de traiectoria noastra…

- Invitat luni seara la o televiziune de știri, premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca 99% dintre solicitarile fermierilor au fost rezolvate. Acesta a subliniat ca, in privinta transportatorilor, sunt negocieri in continuare privind RCA si acciza la motorina. Marcel Ciolacu recunoaște ca cererile…

- „Romania a facut mare pas inainte in ceea ce privește Schengen. Dupa 13 ani in care nu s-a intamplat absolut nimic, am reușit in sfarșit sa avem o decizie politica privind ridicarea granițelor aeriene și maritime și posibilitatea emiterii de vize Schengen.Pentru prima data, avem un proces ireversibil.…

- Romania trebuie sa intre intr-o etapa de digitalizare, daca nu se poate „cu vorba buna, fortat”, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a aratat ca exista probleme la granite, un exemplu in acest sens fiind cazul primarului din Baia Mare, Catalin Chereches.

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA, relateaza Agerpres. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face.…