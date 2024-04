Ce se întâmplă dacă te vopsești prea des. Care sunt riscurile Ce se intampla daca te vopsești prea des. Care sunt riscurile Daca iți plac schimbarile, atunci trebuie sa cunoști riscurile la care te expui. Cand vine vorba de sanatatea parului, aceasta poate fi afectata daca obișnuiești sa-i schimbi culoarea mult prea des. Afla ce se intampla daca te vopsești prea des. La ce riscuri iți expui parul pe termen lung. Vopsirea frecventa a parului poate sa-ți afecteze firul de par, dar și scalpul. Daca obișnuiești sa-ți colorezi parul des, atunci poți observa un scalp mult mai uscat, apariția matreții și a aspectului de piele solzoasa. Toate aceste probleme… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

