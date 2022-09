Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la New York, ca suntem intr-o perioada in care trebuie evitata risipa de energie, dar ca „nu se va intampla ca romanii sa stea in frig” și nici „sa li se stinga lumina”.

- ADVERTORIAL. Echipa BEST BASU CLEAN are grija sa scapati de grijile curateniei si sa castigati mai mult timp pentru dumneavoastra! Traim intr-o lume in care timpul liber avut la dispozitie este tot mai putin si trebuie sa il impartim intre intretinerea locuintei, iesirile si intalnirile cu prietenii,…

- The best way to predict the future is to create it. (Cel mai bun mod sa prezici viitorul este sa il creezi.) Peter Drucker Te ia incet, un ritm de flasneta ruginita care abia isi spune cantecul. Cantecul e de simplitatea unui cantec pentru copii. Curge discret, fara nici o urma de impetuozitate, ca…

- Din dorința de a se juca și a se distra cu cei mici, mulți parinți iși gadila copiii. Deși intențiile sunt bune și adulții cred ca fac un lucru inofensiv, acest gest nu este deloc benefic pentru copil. Specialiștii au explicat cum ii afecteaza pe cei mici gadilatul.

- In luna martie a acestui an, atunci cand a inceput recensamantul, autoritațile ii anunțau pe cei care nu doresc sa participe sau furnizeaza informații greșite ca vor fi amendați. Pana la suma de 3.000 de lei s-a spus, inițial, ca vor ajunge sancțiunile. Ce se va intampla cu romanii care nu s-au recenzat.…

- Unul dintre cei mai amuzanți și carismatici prezentatori TV din Romania, Cabral este o incantare, fie ca il vezi, asculți sau citești. Pentru prima oara, l-am provocat sa raspunda (și) serios la un interviu, iar unele dintre afirmațiile lui chiar ne-au pus pe ganduri. In sens pozitiv! Care e cea mai…

- Specialiștii nu incurajeaza consumul excesiv de alcool, deși mulți oameni au tendința sa exagereze in unele cazuri. Romanii adora sa se bucure de astfel de bauturi in special in cadrul unor evenimente mari. Ce se intampla mai exact in corpul tau dupa cinci pahare de vin? Experții au adus in prim-plan…

- ANAF va verifica, de acum inainte, veniturile romanilor obținute din tranzacționarea criptomonedelor. Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala au inițiat controale pentru a verifica veniturile obținute in perioada 2016-2021 din tranzacționarea criptomonedelor. ANAF verifica banii…