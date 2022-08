Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul cancelarului german ca va susține aderarea Romaniei la spațiul Schengen a adus un val de reacții pozitive din partea oficialilor de la București, printre care cea a premierului, dar și a liderului PSD, Marcel Ciolacu. Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, ca saluta sprijinul cancelarului…

- Dupa doi ani de pandemie, in 2022, piata muncii din Romania este efervescenta, in contextul in care organizatiile incep sa isi reia bugetele de investitii si planurile de dezvoltare, inclusiv pe cele de angajare.

- Gospodariile din Romania au cea mai ridicata pondere a cheltuielilor cu alimente si bauturi nealcoolice din Uniunea Europeana, se mentioneaza in "Raportul asupra stabilitatii financiare", publicat de Banca Nationala a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Industria farmaceutica reprezinta un domeniu atragator pentru candidatii aflati in cautarea unui loc de munca, in conditiile in care aproape un sfert dintre angajati castiga peste 4.000 de lei net pe luna, reiese dintr-o analiza realizata de o platforma de recrutare online, informeaza Agerpres.…

- Igor Jovanovic, 33 de ani, fundașul lui Dinamo, care are și cetațenie germana, este de parere ca romanii sunt, uneori, negativiști, deși trec repede peste stres, dar și le place sa se dea mari. Jovanovic s-a nascut la Zagreb, este croat, dar are și cetațenie germana. Fundașul central de 33 de ani n-a…

- Week-end-ul prelungit de Rusalii (10 – 13 iunie 2022) i-a facut pe mulți dintre clienții Revolut din Romania sa calatoreasca in strainatate și sa cheltuiasca aproape dublu fața de cat au cheltuit anul trecut, in mini-vacanța ocazionata de aceeași sarbatoare (18 – 21 iunie 2021). Suma totala a plaților…

- Te bate gandul sa-ți schimbi locul de munca și nu știi ce profesii sunt banoase? Daca ești in cautarea unui job in strainatate, afla ca meseria de șofer de camion se platește foarte bine, in comparație cu Romania. Iata clasamentul salariilor conducatorilor profesionișit in Europa. In top se afla Islanda,…

- ”Vara lui 2022 este punctul de cotitura asteptat de toata lumea de la inceputul pandemiei: momentul in care oamenii vor reincepe sa calatoreasca si sa-si faca vacantele asa cum o faceau inainte de pandemie, mult asteptata „revenire la normal”. O analiza a Google asupra cautarilor legate de calatorii,…