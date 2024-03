Ce salarii se câștigă în domeniul farmaceutic. Veniturile pot ajunge la 10.000 de lei pe lună Media salariala in domeniul farmaceutic este de 3.900 de lei net pe luna, insa exista și funcții unde media ajunge la 4.500 de lei pe luna, in vreme ce posturile de conducere sunt remunerate mai mult decat dublu, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.Lefurile variaza in funcție de job și de experiența:Asistent farmacist - in medie 2.500 de leiFarmacist - in medie 3.500 de lei netReprezentant de vanzari medicale - in medie 3.800 de leiDiriginte de farmacie - in medie 4.500 de leiSpre comparație, caștigul salarial mediu net pe țara a fost de 5.079 de lei in luna decembrie,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

