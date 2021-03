Stiri pe aceeasi tema

- Galezul Gareth Bale si belgianul Eden Hazard domina clasamentul salariilor de la clubul spaniol de fotbal Real Madrid, in ciuda faptului ca antrenorul Zinedine Zidane a putut miza foarte putin pe serviciile lor in ultimii ani, britanicul fiind intre timp imprumutat la fosta sa echipa, Tottenham Hotspur,…

- Internationalul belgian Eden Hazard, care s-a confruntat cu accidentari repetate dupa transferul sau de la Chelsea Londra la Real Madrid, spera sa mai joace fotbal "inca cinci sau sase ani" inainte de agata ghetele in cui, dupa cum a declarat intr-un interviu acordat revistei engleze "On The Front…

- Sergio Ramos (32 de ani), capitanul celor de la Real Madrid, s-a operat la genunchi și nu a fost inclus in lotul echipei pentru partida cu Huesca din runda #22 din La Liga. Sergio Ramos a suferit o intervenție la meniscul stang in aceasta dimineața și va lipsi o luna și jumatate din lotul formației…

- Atacantul belgian al echipei Real Madrid, Eden Hazard, a suferit miercuri o noua leziune musculara, care-l va tine din nou departe de teren, a comunicat gruparea spaniola, noteaza presa internationala, potrivit Agerpres. ''Hazard s-a ales cu o leziune musculara la coapsa stanga in timpul antrenamentului…

- Real Madrid a suferit o infrangere surprinzatoare pe teren propriu, sambata seara, fiind invinsa de Levante cu 2-1. Publicația Marca a titrat imediat dupa joc: „Temporal del Levante”, un joc de cuvinte, ce poate fi tradus ca „val de furtuna”, potrivit Mediafax. Fara antrenorul Zinedine Zidane…

- Real Madrid a invins Deportivo Alaves, scor 4-1, in runda #20 din La Liga, intr-un meci disputat fara Zinedine Zidane (48 de ani) pe banca, care este infectat cu COVID-19. Eden Hazard (30 de ani) a fost titular in duelul cu Alaves, iar internaționalul belgian a marcat un gol și a oferit un assist. ...

- Real Madrid merge ceas în ultima perioada, formația lui Zinedine Zidane trecând, scor 3-1, pe propriul teren de Athletic Bilbao. Este a patra victorie consecutiva în toate competițiile pentru "albi". Meciul a facut parte din etapa cu numarul XIX din La Liga. Toni…