- Cancelarul german Angela Merkel a deplans miercuri faptul ca tara sa traverseaza un al doilea val de coronavirus, chiar mai mare decat primul, de infectari cu noul coronavirus, desi in prezent se cunosc mai multe despre acesta, transmite dpa, relateaza Agerpres.'Stim cum ne putem proteja.…

- In Germania, viata de zi cu zi se va desfasura in continuare sub anumite restrictii si dupa dezvoltarea unui vaccin eficient impotriva COVID-19. Anuntul a fost facut astazi de Institutul Robert Koch (RKI) pentru controlul bolilor, potrivit Agerpres. Reprezentantii Institutului Robert Koch cu sediul…

- Viceprimarul Gabriel Harabagiu se afla in autoizolare la domiciliu dupa ce a fost declarat pozitiv la infectia cu COVID-19 in urma unui pelerinaj in Grecia. Viceprimarul Gabriel Harabagiu a declarat, pentru AGERPRES, ca in perioada 1 - 4 octombrie, alaturi de trei persoane, a efectuat un pelerinaj…

- Casa regala britanica a detaliat vineri cheltuielile sale de anul trecut - de la calatorii ale printului Andrew si pana la renovarile din Palatul Buckingham - si a avertizat ca se asteapta la o perioada dificila in viitor, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. In exercitiul…

- Guterres intenționeaza sa cheme pe 22 septembrie comunitatea internaționala la un regim universal de incetare a focului pina la sfirșitul anului curent. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, considera ca infecția de coronavirus de tip nou este in prezent principala amenințare la adresa securitații…

- "Nu avem niciun motiv sa consideram ca aceasta boala nu va mai fi la fel de grava in 2021 decat in masura in care vom avea disponibil un vaccin prin care sa prevenim infecția și medicamente care sa fie foarte eficiente in tratarea pacienților care au fost deja infectați. In ceea ce privește…

- Dr. Anthony Fauci, epidemiologul sef de la Casa Alba, a recomandat populatiei americane sa poarte ochelari de protectie sau viziere pentru fata ca o masura suplimentara impotriva contractarii noului coronavirus. „Daca aveti ochelari de protectie sau o viziera pentru ochi, ar trebui sa le utilizati”,…