- Patrioții adevarați și-au dat mana și au format clubul de gandire Gold pentru a scoate națiunea din ghearele strainilor care ne jefuiesc fara mila. Totul, cu ajutorul politicienilor romani corupți și incompetenți. Urmariti o analiza care taie in carne vie a specialistilor adevarați, uniți de Cozmin…

- Ministerul Mediului a facut un anunț important pentru romanii care au centrale termice de apartament. Mulți oameni ar putea fi nevoiți sa plateasca bani la stat. De cand ar putea fi impusa legea.

- Romanii incep sa aiba probleme cu plata ratelor la banci, dar șefii BNR au o explicație care ii va irita pe mulți. ”Daca ii mangaiem pe cap pe cei imprudenti, societatea nu o va duce mai bine”, a declarat Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate Financiara din BNR.”Cei care au ajuns in situația…

- Romanii sunt absolut bulversati de facturi. Multi dintre ei s-au trezit ca au doi furnizori la curent in acelasi timp, chiar daca au renuntat la unul si au facut un alt contract. Acest lucru poate fi verificat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. Un telespectator de la Antena…

- Șoferul care a omorat un copil pe o trecere de pietoni din Petroșani risca pana la 30 de ani de inchisoare deoarece procurorul i-a schimbat incadrarea juridica. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, procurorul a luat decizia in urma audierii de joi a tatalui victimei decedate și a depunerii cererii…

- Fostul deputat din partea AUR Alba, Daniel Rusu, risca inchisoare in cazul in care nu platește o amenda penala. Documentele au ajuns in Parlament Fostul deputat din partea AUR Alba, Daniel Rusu, risca inchisoare in cazul in care nu platește o amenda penala. Documentele au ajuns in Parlament In cursul…

- Romanii cu posibilitați materiale modeste vor putea achiat facturile in cel puțin trei rate, conform unei propuneri facuta de Autoritatea Naționala de reglementare in Domeniul Energiei. Eșalonarea va fi posibila și in cazul celor emise pe o perioada mai mare de o luna. ANRE a supus dezbaterii publice…

- Seful DSU, Raed Arafat, a explicat joi, la Antena 3, cum se pot pregati cetatenii romani pentru o pana de curent majora, de trei zile. El a adaugat ca este totuși foarte putin probabil ca Romania sa intre intr-un black-out. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…