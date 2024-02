Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din școlile din Anglia nu vor mai putea folosi telefoanele mobile la școala, anunța guvernul britanic, care susține ca va trimite ghiduri in școli pentru a implementa noua masura. Interzicerea telefoanelor ar urma sa se faca inca de la intrarea in școala, propune executivul din Marea Britanie,…

- Elevii din Romania au parte de vești proaste! Profesorii le-ar putea confisca telefoanele mobile in timpul orelor de curs. De asemenea, aceștia și-ar putea primi inapoi device-urile dupa terminarea programului.

- Locuitorii din orașul francez Seine-Port au adoptat o motiune care interzice utilizarea telefoanelor mobile in spatiile publice. Primarul considera ca aceasta este o problema de sanatate publica si doreste sa ajute, in special, parintii sa limiteze timpul petrecut in fata ecranelor. Cei 1.800 de locuitori…

- Dupa ce o școala a interzis utilizarea telefoanelor mobile, s-au produs schimbari semnificative in comportamentul și concentrarea elevilor. Ce au observat profesorii și ce comportament au adoptat elevii? Ce atmosfera exista intr-o școala fara smartphone-uri Școala Buxton a inițiat un experiment interesant,…

- Fetița romanca in varsta de doi anișori, disparuta in Germania, a fost gasita moarta. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit intr-un rau. Iata ce au transmis polițiștii despre acest caz!

- Incepand de luna viitoare, elevii din școlile secundare din Olanda nu vor mai putea sa iși foloseasca telefoanele mobile in salile de clasa, relateaza sambata, 16 decembrie, Euronews.Interdicția, care va intra in vigoare in ianuarie 2024, nu vizeaza doar telefoanele mobile, ci și iPad-urile, ceasurile…

- Christopher Luxon, prim-ministrul conservator al Noii Zeelande, a anuntat, vineri, interzicerea telefoanelor mobile in scolile din intreaga țara, o masura menita sa combata scaderea ratei de alfabetizare, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Vom interzice telefoanele in scolile de pe tot cuprinsul Noii…