Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului Constanta si liderul Generatiei de Aur, a postat un mesaj emotionant dupa ultimul meci sustinut de tricolorii din aceasta generatie de exceptie a fotbalului romanesc. Generatia de Aur a intalnit pe Arena Nationala din Bucuresti o echipa formate din staruri…

- O conaționala care locuiește in Germania a transmis un mesaj devenit viral pe Tik Tok pentru romanii care muncesc in strainatate. Romanca ii sfatuiește sa ia spontan hotararea de a reveni in Romania, daca in țara se simt cel mai bine, pentru ca altfel se vor amagi singuri la nesfarșit.

- Elena Gheorghe este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania și in curand va aniversa 20 de ani de cariera. Vedeta a acordat recent un interviu, in care a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre frații ei, Ana și Costin.Intre Elena Gheorghe și Ana Parvulescu este o diferența de varsta…

- O romanca a povestit pe o rețea de socializare cum gestul unui cuplu de romani din Turnu Severin i-a salvat vacanța. Femeia a reușit in aproximativ doua ore sa-și recupereze documentele pentru care ar fi trebuit, cel mai probabil, sa alerge saptamani intregi.

- Simona Halep nu va juca pentru Romania in disputa cu Ucraina din Billie Jean King Cup, din cauza unor probleme medicale, dar va fi gata sa revina pe teren in ceva mai mult de o saptamana. Se pare ca sportiva noastra a acceptat un wild-card la turneul WTA 250 de la Rouen (Franta). Cel mai probabil, Simona…

- Un Sprinter care venea din Danemarca in Romania a fot verificat la intrarea in Germania și polițiștilor de frontiera li s-au parut suspecte cinci cutii de carton pline, pe care, dupa verificare, le-au confiscat, scrie site-ul de știri al Poliției Federale.Mai intai, un șofer a spus poliției federale…

- Mara Banica face dezvaluiri despre soțul ei, alaturi de care nu a aparut niciodata public. Vedeta de televiziune rupe tacerea acum și dezvaluie ca in viitorul apropiat ar putea avea o casnicie la distanța, el ar putea reveni la munca in Germania. In anul 2021, Mara Banica s-a casatorit religios. La…

- Florin e muncitorul de la „Romanii au talent” 2024, care și-a spus povestea vieții intr-o melodie compusa și cantata chiar de el. A fost pe placul juraților, așa ca aceștia i-au oferit pentru de DA și l-au trimis in etapa urmatoare. In varsta de 29 de ani, Florin este din Filipeștii de Targ din Ploiești…