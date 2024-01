Stiri pe aceeasi tema

- Șpaga la doctor introdusa in chestionarul pacientului. Bolnavii care au fost tratați in spitale pot evalua implicarea medicilor Printr-un Ordin al ministrului Sanatații a modificat mecanismul de feedback al pacientului in spitalele public. Bolnavii care au fost internați in spitalele publice pot astfel…

- Ministerul Educatiei a lansat in consultare procedura pentru completarea declaratiilor de interese de catre personalul didactic Ministerul Educatiei a lansat miercuri, in consultare publica, procedura pentru completarea declaratiilor de interese de catre personalul didactic de predare. „Punem in aplicare…

