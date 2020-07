Ce REGULI sunt în noua STARE DE ALERTĂ care începe vineri, pentru încă 30 de zile Guvernul a emis, miercuri seara, Hotararea prin care starea de alerta este prelungita cu inca 30 de zile. Intre regulile ce vor fi menținute se numara obligativitatea purtarii maștii, dar și interzicerea organizarii de procesiuni in spații inchise. Restaurantele raman inchise la interior, anunța MEDIAFAX. Acestea sunt principalele reguli ce vor fi impuse pana la mijlocul lunii august: - Mastile de protectie raman obligatorii in spatii publice inchise, magazine, mall-uri, mijloacele de transport in comun si la locul de munca - Caminele de batrani sunt, in continuare, obligate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

